İstiklal Caddesi'nde Polise Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
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İstiklal Caddesi'nde Polise Bıçaklı Saldırı

Beyoğlu'nda bir polis memuruna yapılan bıçaklı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

13.10.2024 00:33
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İstiklal Caddesi'nde polise bıçaklı saldırı kamerada

İSTANBUL - Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde bir şüpheli polis memuruna bıçakla saldırdı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde duran bir polis memuruna kimliği öğrenilemeyen bir şahıs yavaşça yanaşarak bıçakla saldırdı. Şahıs saldırı sonrası olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Ensesinden bıçak darbesi alan polis memurunun yardımına ilk önce Zabıta memuru koştu. Yaralanan polis memuru olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis saldırganı arıyor

Saldırı sonrası olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri harekete geçti. Hastaneye kaldırılan polis memurunun ise hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Saldırı anı kamerada

Polis memurunun bıçaklı bir şüpheli tarafından saldırıya uğradığı o anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde saldırgan, elindeki bıçakla polis memurunun arkasından gelerek bıçakla saldırdığı ve sonrasında koşarak uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstiklal Caddesi'nde Polise Bıçaklı Saldırı - Son Dakika

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