İstinye Devlet Hastanesi'nde sahte silah ruhsatı soruşturması - Son Dakika
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İstinye Devlet Hastanesi'nde sahte silah ruhsatı soruşturması

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde faaliyet gösteren İstinye Devlet Hastanesi'nin güvenlik görevlilerine yönelik düzenlenen sahte silah ruhsatı soruşturmasında 10 şüpheli adli makamlarca serbest bırakıldı. Hastanedeki güvenlik görevlileri, silah ruhsatı almak isteyen kişilere sahte belgelerle yardımcı olmakla suçlanıyordu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastane yetkililerinin suç duyurusu üzerine operasyon düzenlemiş ve 10 şüpheliyi gözaltına almıştı.

08.07.2024 18:36
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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde faaliyet gösteren İstinye Devlet Hastanesi'nin güvenlik görevlilerine yönelik İstanbul ve Bartın'da düzenlenen sahte silah ruhsatı soruşturmasında biri mahalle muhtarı, 9'u hastane güvenlik görevlisi olan 10 şüphelinin adli makamlarca serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Hastanedeki güvenlik görevlileri, ilk defa silah ruhsatı almak üzere sağlık raporu için hastaneye başvuran kişilere başkasına ait eski tarihli bir silah ruhsatı fotokopisi üzerinde oynama yaparak, silah ruhsatı için sağlık raporuna para karşılığı aracılık etmekle suçlanıyordu. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan sahte silah ruhsatı soruşturması kapsamında yeni bir çalışma gerçekleştirmiş, İstinye Devlet Hastanesi yetkilileri verilen bazı silah ruhsatlarındaki belgelerin sahte olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine soruşturma başlatmıştı. Hastane yetkilileri, verilen silah ruhsatlarında 'resmi belgede' oynama olup olmadığının araştırılması için müfettiş görevlendirmişti. Müfettişlerin yaptıkları incelemelerde

verilen sağlık raporlarında bazı usulsüzlükler ve sahtecilik tespit edilerek, savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu. Hastane yetkilileri tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, biri mahalle muhtarı, diğerleri adı geçen hastanenin güvenlik görevlisi 10 şüpheliyi gözaltına almıştı. Yakalanan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanırken, soruşturma kapsamında 3 organizatör adli makamlara sevk edildi. Yakalanan şüphelilerin tümünün adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.

Operasyonun geçmişi

Bazı kişilere ruhsat için verilen sağlık raporunda şaibe tespit edilmiş, sağlık raporundaki belgelerde eski bir ruhsat sahibine ait olan evrak fotokopisi olduğu anlaşılınca çalışma genişletildi. Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik olayına hastanede görevli güvenlik personelinin karıştığı belirlendi. Şebeke halinde hareket ettikleri anlaşılan güvenlik görevlilerinin ilk kez silah ruhsatı almak için sağlık raporuna başvuran kişilerin, hastane güvenlik görevlilerinin aracılığı ile kendilerine ait olmayan eski tarihli bir silah ruhsatı fotokopisinden yararlanılarak 'yenileme ruhsatı' almak üzere sağlık raporlarından olumlu sonuç almaları için kolaylık sağladıkları tespit edildi. Söz konusu güvenlik görevlilerinin maddi menfaat karşılığında başvurdukları bu yöntem sayesinde yeni silah ruhsatı alacak kişilere uygulanan kapsamlı doktor kontrollerini atlayarak, sağlık kurulunda görevli doktorlara 'daha önceden silah ruhsatları varmış' izlenimi uyandırdıkları ve bu nedenle kontrollerin daha hafif muayeneler şeklinde gerçekleşmesine neden oldukları iddia edildi. Kapsamlı doktor kontrollerine girdikleri takdirde silah ruhsatı almaya haiz olmayan kişilerin, kullanılan sahtecilik yöntemleriyle silahlanmalarına yol açıldığı ortaya çıkarıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda aralarında bir mahalle muhtarı ile hastanede görevli güvenlik görevlilerinin de olduğu şebekeye yönelik 3 Temmuz Çarşamba günü İstanbul ve Bartın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Altı gün önce yapılan zincirleme operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 tabanca, 1 yivsiz tüfek, bu silahlara ait 850 mermi ve 6 silah ruhsatı ele geçirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstinye Devlet Hastanesi'nde sahte silah ruhsatı soruşturması - Son Dakika

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