İsveç'te Kuaför Salonuna Saldırı: 3 Ölü

İsveç'te dün kuaför salonuna gerçekleştirilen 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin bir gencin gözaltına alındığı açıklandı.

İsveç'in Uppsala kentinde bir kuaför salonuna düzenlenen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturma devam ediyor. Saldırıyla ilgili terör veya nefret suçu olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığını kaydeden polis "cinayet" soruşturması başlatıldığını duyururken olaya ilişkin bir gencin yakalandığı açıklandı. Polis, yakalanan kişinin 18 yaşından küçük olduğunu bildirdi.

Ayrıca saldırıda hayatını kaybedenlerin yaşlarının 15 ila 20 arasında değiştiğini aktaran polis, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin henüz doğrulanamadığını kaydetti. Polis ölenlerin saldırıyla bağlantısının olup olmadığının da araştırıldığını, ölenlerden birinin polis kaydının bulunduğunu dile getirdi.

Olay yerinden elektrikli bir scooter ile ayrıldığı ifade edilen saldırganı arama çalışmalarının da devam ettiği bildirildi.

İsveç'te son yıllarda, şiddetten cinayete kadar çeşitli suçlarla itham edilen şüphelilerin bulunduğu genç çete olayları yaşanıyor. İsveç hükümeti de artan saldırı ve şiddet olaylarıyla mücadele etmek amacıyla polisin 15 yaşın altındaki çocukları dinlemesine izin verecek yeni bir yasa tasarısında bulundu. Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, polisin telefon dinlemelerini gerçekleştirmek için somut kanıtlara ihtiyaç duymayacağını ifade ederek, yasa tasarısının mahremiyet ihlali içerdiğini de kabul ederek tedbirlerin 10 ve 11 yaşlarındaki çocukların çetelere katılmasını durdurmak için gerekli olduğunu ifade etti.

Hükümet tarafından yapılan açıklamalarda, silah yasalarının da sıkılaştırılması gerektiği kaydedildi. - STOCKHOLM