İsveçli 3 Vatandaşına Irak'ta İdam Cezası - Son Dakika
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İsveçli 3 Vatandaşına Irak'ta İdam Cezası

İsveç Dışişleri Bakanlığı, 3 İsveç vatandaşının Irak'ta silahlı saldırıya karıştığı gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldığını duyurdu. Bir kişinin cezası geçtiğimiz ay belirlenirken diğer 2 kişinin cezası ise bugün açıklandı. İsveç, idam cezası bulunmayan bir ülke olmasına rağmen bu duruma karşı çıkıyor ve cezaların infaz edilmemesi için çalışıyor.

04.07.2024 16:57
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İsveç, 3 vatandaşının Irak'ta silahlı saldırıya karıştığı gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldığını açıkladı.

İsveç Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta silahlı saldırı olayına karışmakla suçlanan 3 İsveç vatandaşının idam cezasına çarptırıldığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 1 kişinin geçtiğimiz ay diğer 2 kişinin ise cezasının bugün belirlendiği ifade edildi. Başka bir İsveç vatandaşının daha uyuşturucuyla bağlantılı bir suçtan idam cezasına çarptırılabileceği ancak bu bilginin henüz doğrulanmadığı belirtilen açıklamada, "İdam cezalarına ilişkin aldığımız bilgiler son derece ciddi. Cezaların infaz edilmemesi için çalışıyoruz" denildi.

İdam cezası bulunmayan İsveç, suçlulara idam cezası verilmesine karşı çıkıyor.

Haziran ayında İsveç basınında yer alan bir haberde, söz konusu şahısların ocak ayında Irak'ta başka bir İsveç vatandaşının vurulduğu silahlı saldırı olayına karıştığı bildirilmişti. - STOCKHOLM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsveçli 3 Vatandaşına Irak'ta İdam Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsveçli 3 Vatandaşına Irak'ta İdam Cezası - Son Dakika
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