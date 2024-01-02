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İzmir açıklarında dev hortum kamerada - Son Dakika
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İzmir açıklarında dev hortum kamerada

İzmir'in Seferihisar açıklarında denizde oluşan dev hortum, vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı. Hortum anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

02.01.2024 - 17:54,
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İzmir açıklarında oluşan dev hortum kamerada

İZMİR - İzmir'in Seferihisar açıklarında denizde oluşan dev hortum korku dolu anlar yaşattı. Karaya ulaşmadan etkisini yitiren hortum, vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.

Bugün Ege kıyılarında yer yer etkili olan yağışlı hava, hortumu da beraberinde getirdi. Ege Denizi'nde, Seferihisar Doğanbey açıklarında meydana gelen dev hortum korku dolu anlar yaşattı. Hortum anları çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

İzmir açıklarında dev hortum kamerada
Kaynak: İHA
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