İzmir Bornova'da çıkan orman yangınında 7 ev hasar gördü - Son Dakika
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İzmir Bornova'da çıkan orman yangınında 7 ev hasar gördü

İzmir Bornova\'da çıkan orman yangınında 7 ev hasar gördü

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınında 7 ev hasar gördü. Yangının havadan çekilen görüntülerinde evlerin bir kısmına ve bahçelerine alevlerin sıçradığı görülüyor. Ev sahibi Kadim Tekin, evin ahşap olması nedeniyle yangının hızlı bir şekilde yayıldığını belirtti. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, alevler kontrol altına alındı. Yangında arılar zarar görmezken, ev ve ağaçlarda hasar meydana geldi.

04.07.2024 11:08
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İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan ve 7 evin hasar aldığı orman yangının oluşturduğu hasar havadan görüntülenirken, evinin bir kısmına ve bahçesine alevlerin sıçradığı Kadim Tekin (59), "Arılarda bir sıkıntı yok ama ağaçlarımda ve evde zarar var. Ev ahşap olduğu için biraz hızlı tutuşmuş" dedi.

Yangın, dün saat 13.40 sıralarında Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir- Manisa kara yolunun hemen kenarında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede Beşyol ve Sarnıç Mahallesi'nin bulunduğu ormanlık alana sirayet etti.

Havadan ve karadan müdahale edildi

Alevlerin büyüme eğiliminde olduğu bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı 9 helikopter ve 6 uçak sevk edildi. Bir yandan hava araçlarıyla müdahale edilen yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazözün yanı sıra su tankerleri ile de müdahale edildi. Yangında 19 saat geride kalırken, alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı. Olay anında jandarma ise iki mahalledeki vatandaşları bölgeden uzaklaştırarak güvenli bölgelere intikal ettirmişti.

Oluşan hasar havadan görüntülendi

Beşyol Mahallesi'nde 3, Sarnıç Mahallesi'nde ise 4 evin hasar aldığı orman yangınının oluşturduğu hasar havadan görüntülendi. Görüntülerde, ormanlık alanın bir kısmının tamamen siyah külle kaplandığı yer alıyor.

"Arılarda bir sıkıntı yok ama ağaçlarımda ve evde zarar var"

Öte yandan, yangında Sarnıç Mahallesi'nde bulunan evinin bir kısmı ve bahçesindeki çok sayıda ağacın zarar gördüğünü ifade eden ev sahibi Kadim Tekin (59), "Arılarda bir sıkıntı yok ama ağaçlarımda ve evde zarar var. Ev ahşap olduğu için biraz hızlı tutuşmuş. Onun sıkıntısı var. Anahtarı kapıda unuttuğumuz için itfaiyeci arkadaşlar bizim içeride olduğumuzu düşünmüşler. İçeriye su sıkarak girmişler ama içeride olmadığımızı görünce rahatlamışlar. Söndürme işlemini tamamlayıp gitmişler. Bu arılar artık burada olmaz. Çünkü arıların beslenme bölgesi burada bitti. İzin verirlerse başka bir yere götürmemiz lazım. Arılarda herhangi bir zayiat yok" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir Bornova'da çıkan orman yangınında 7 ev hasar gördü - Son Dakika

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