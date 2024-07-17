İzmir'de 8 Kilo Metamfetamin ve 66 Bin Sentetik Ecza Maddesi Ele Geçirildi

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İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir ev ile Bornova ilçesinde bir kargo firmasındaki gönderide yapılan aramalarda yaklaşık 8 kilo metamfetamin ve 66 bini geçkin sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyonla ilgili 4 zehir taciri tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, torbacı olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında Bayraklı ilçesinde bulunan bir adreste ve Bornova'da bulunan bir kargo firmasındaki gönderide yapılan aramalarda; 7 kilo 844 gram metamfetamin, 66 bin 800 adet sentetik ecza maddesi, 1 hassas terazi, 2 tabanca ve bu tabancalara ait fişekler ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR