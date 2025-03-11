İzmir'de Alkollü Sürücü, 6 Araca Çarptı - Son Dakika
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İzmir'de Alkollü Sürücü, 6 Araca Çarptı

İzmir\'de Alkollü Sürücü, 6 Araca Çarptı

Buca'da alkollü sürücü, aşırı hızla 6 aracı ezdi; hafif yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

11.03.2025 13:55
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İzmir'in Buca ilçesinde sürücüsünün alkollü olduğu ve aşırı hız yaptığı iddia edilen lüks otomobil, yol kenarındaki 6 aracı ezip geçti. Kazada hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Aydın Hat Boyu Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6. Sanayi Sitesi'nden Şirinyer yönüne seyreden 30 yaşlarında ve alkollü olduğu öne sürülen bir sürücünün yönetimindeki 35 CIU 960 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak park halindeki 6 araca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü ilerledi. Çarpışmada hurdaya dönen araçlar çekicilerle yoldan kaldırıldı.

"Sürücü kaçmaya çalıştı"

Kazayı gören esnaf Nihat Tutuş, "Aşırı ses duyduk ve hemen dışarı çıktık. Bir araba park halindeki araçlara çarptı. Alkollü olduğunu düşünüyoruz. Biz adamı aracın içinden çıkardık. Bir süre sonra kaçmaya çalıştı ama biz yakaladık. Polis ekiplerini çağırdık. Benim aracım park halindeydi, hasar oluştu. Komşumun aracı kullanılamaz hale geldi" dedi. Fethi Tutuş ise, "Lüks otomobil araçları ezdi. Sürücü içeride sıkışmıştı. Biz yardım ettik ve çıkarttık. Kaşı yarılmıştı. Diğer araçlarda da baya bir hasar var. Bizim aracımız da hasarlı. Fakat çok şükür bizde bir can sıkıntısı yok" diye konuştu"

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Alkollü Sürücü, 6 Araca Çarptı - Son Dakika

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