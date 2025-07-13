İzmir'de Avukata Şiddet İddiası

İzmir Barosu tarafından yapılan açıklamada, baro avukatlarında Beliz Han'ın polis ekiplerinin orantısız şiddetine uğradığının iddia edilmesi üzerine İzmir Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama geldi.

İzmir'de görev yapan Avukat Beliz Han'ın, 11 Temmuz Cuma günü müvekkilinin evinin önünde polis ekipleri tarafından sözlü ve fiziksel şiddete uğradığı İzmir Barosu tarafından iddia edildi. Han'ın, aldığı darp raporuyla şikayetçi olacağı bildirildi. İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise bahse konu olayın detayları paylaşıldı. Konak ilçesi Ege Mahallesi'nde 11 Temmuz 2025 Cuma günü saat 22.00 sıralarında polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla ilgili İzmir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Konak İlçesi Ege Mahallesi 1517 Sokakta, aranması olan bir şüphelinin saklandığı bilgisi üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğümüz ekipleri bölgeye intikal ederek gerekli güvenlik önlemlerini almış, Cumhuriyet Savcılığı'nın kararı doğrultusunda ikamette arama yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Yapılan sorgulamada, hakkında "Silahla Tehdit", "Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması", "Ruhsatsız Silah ve Mermi Bulundurma", "Suç Eşyasının Satın Alınması" ve "Uyuşturucu Madde Kullanmak" gibi suçlardan toplamda 6 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ö. isimli şahsın yakalandığı belirtildi.

Ekiplere saldırı ve araçlara zarar

Valilik açıklamasında, şüpheli N.Ö.'nün mahalleden çıkarılacağı sırada bazı vatandaşların güvenlik güçlerine mukavemette bulunduğu bilgisine de yer verildi. "Görevli ekiplere saldırıda bulunulmuş, bir ekip aracının camı taşla kırılmış, diğer bir aracın lastiği ise kesici aletle zarar görmüştür" denildi. Olayla ilgili "Kamu malına zarar verme" suçundan şüpheli ya da şüphelilerin tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Cezaevine teslim edildi

Valilik tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınan N.Ö.'nün işlemlerinin ardından 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü cezaevine teslim edildiği kaydedildi.

İzmir Valiliği, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yapılan açıklamada olayın yasal süreç çerçevesinde takip edildiğini belirtti. - İZMİR