3.Sayfa

İzmir'de batan balıkçı teknesinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

İZMİR - İzmir'in Dikili ilçesinde batan balıkçı teknesinde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılırken, olayda ölü sayısı 4'e yükseldi.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihleraltı açıklarında Oğuz İrgit adlı balıkçı teknesi battı. Teknede bulunan 10 kişiden Oğuz İrgit, İsmet Akdağ ve Orhan Pancar adlı vatandaşların cansız bedenine ulaşılırken Alican Ateş, Arda Kuzu, Mehmet Kurunaz, İbrahim Erdem, Muhammet Kulak sağ olarak kurtuldu. Batan teknede bulunan Medeni Karaduman ve Gökhan Çakır kayıp olduğu öğrenilirken, arama kurtarma çalışmaları, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bot ve helikopterlerle sürdürüldü.

Bir kişinin daha cansız bedeni bulundu

Alınan bilgiye göre kaza esnasında teknede bulunduğu öğrenilen ve kayıp olarak aranan Medeni Karaduman'ın cansız bedeni bulundu. Meydana gelen olayda ölü sayısı 4'e yükselirken Gökhan Çakır adlı vatandaşı arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.