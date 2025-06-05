İzmir\'de Bebek Terk Edildi

İzmir'in Bornova ilçesinde iddiaya göre oturduğu binanın çatısında doğum yapan kadın, bebeği terk edip gitti. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerin hastaneye götürdüğü bebek hayatını kaybederken, tedavi altına alınan annenin daha sonra gözaltına alınacağı öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Bornova ilçesinde bir binada meydana geldi. Binanın çatı katından gelen bebek ağlama sesleri üzerine çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, seslerin evin çatısından geldiğini belirledi. Çatıya çıkan polis ve sağlık ekipleri, battaniyeye sarılı ve yüzü kapatılmış halde yeni doğmuş bir bebek buldu. Bebeğin binada yaşayan bir kıza ait olduğu öne sürülürken, bebek ve anne hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan minik bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Annenin ise tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği geniş çaplı inceleme başlattı. - İZMİR