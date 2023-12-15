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İzmir'de çiftin üzerinde uyuşturucu madde bulundu - Son Dakika
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İzmir'de çiftin üzerinde uyuşturucu madde bulundu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu çiftin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Karı-koca çiftin ikametinde ise 1 kilonun üzerinde esrar maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.

İzmir\'de çiftin üzerinde uyuşturucu madde bulundu
15.12.2023 - 23:42,
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu çiftin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Karı-koca çiftin ikametinde ise 1 kilonun üzerinde esrar maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka Çarşısı içerisinde şüphe üzerine bir çifti durdurdu. Şüpheli tavırlarıyla dikkat çeken O.H. ve D.H.'nin üzerinde yapılan aramada, 10 ayrı paket halinde 21,44 gram esrar maddesi ele geçirildi. Polis tarafından adresleri sorulan çiftin sistemde yer alan adresten başka bir yerde daha ikamet ettikleri tespit edildi. Savcılık tarafından alınan arama kararının ardından evde yapılan aramada, 1 kilo 140 gram esrar maddesi, 1 hassas terazi ve 100 kilitli poşet ele geçirdi.

Gözaltına alınan O.H. ve karısı D.H., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden O.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, D.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Karşıyaka, İzmir, Son Dakika

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