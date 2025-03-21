İzmir'de Cinayet Zanlısı Yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de Cinayet Zanlısı Yakalandı

İzmir\'de Cinayet Zanlısı Yakalandı

15 yıl hapis cezası bulunan R.T. isimli cinayet zanlısı, polis tarafından yakalandı.

21.03.2025 11:34
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İzmir'de hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası ile aranan cinayet zanlısı polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi. R.T. isimli şahsın yapılan sorgusunda 15 yıl 9 ay 7 gün kesilmiş hapis cezası ile 'Kasten öldürme' suçundan arandığı tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan cinayet zanlısı emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Cinayet Zanlısı Yakalandı - Son Dakika

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