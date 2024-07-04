İzmir\'de Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

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İzmir'de kendilerini yetkili servis olarak tanıtıp vatandaşı dolandıran ve beyaz eşyalarını tamir etme bahanesiyle alıp geri getirmeyen 4 şüpheli, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2023 ve 2024 yılı içerisinde 11 vatandaşı internet üzerinden verdikleri beyaz eşya yetkili servisi ilanları vasıtasıyla kendilerini yetkili servis olarak tanıtarak dolandıran şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Vatandaşları toplam 55 bin 750 TL dolandıran, beyaz eşyalarını tamir etme bahanesiyle alıp geri getirmeyen 4 şüpheli eş zamanlı operasyon ile yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.S.İ., Ö.C.E., M.A.İ. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. B.Y. isimli şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR