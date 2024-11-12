İzmir\'de Firari Hırsız Yakalandı

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde polisi görünce kaçan firari hırsız, kısa süren kovalamacının ardından polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin bir çok hırsızlık suçundan 17 yıl 1 ay hapis cezasıyla arandığı öğrenildi.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, gece saat 01.00 sıralarında hırsızlık suçundan arandığı bilinen D.Ö.'yü sokakta gördü. Polisi fark eden D.Ö. ise dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından firari hırsız, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan D.Ö.'nün bir çok hırsızlık olayına karıştığı ve 17 yıl 1 ay hapis cezasıyla arandığı öğrenildi. - İZMİR