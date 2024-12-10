İzmir'de Göçmen Botu Faciası - Son Dakika
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İzmir'de Göçmen Botu Faciası

Seferihisar açıklarında lastik bottan düşen 30 göçmenden 25'i kurtarıldı, 2 cansız beden bulundu.

10.12.2024 10:58
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İzmir'in Seferihisar açıklarında su alan lastik bottan denize düşen 30 göçmenden 25'i kurtarılırken, 2'sinin cansız bedeni bulundu. Diğer 3 göçmeni bulmak için arama çalışmaları devam ediyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığından alınan bilgiye göre, 6 Aralık günü saat 22.53'te Seferihisar ilçesi açıklarında su alan bir lastik bottaki mültecilerin yardım çağrısı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi gönderildi. Ekipler, batmak üzere olan lastik bottaki 21 ile denize düşen 3 kaçak göçmeni kurtardı. Bölgeye takviye olarak 2 Sahil Güvenlik gemisi ve 1 helikopter gönderildi. Çalışmalarda 1 mülteci daha deniz yüzeyinde tespit edilip kurtarıldı. Kayıp 5 kişi için ise hava, deniz ve karadan arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

2'sinin cansız bedeni bulundu, 3 göçmen aranıyor

Aramaların 4'üncü gününde, Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Azmak Koyu mevkiinde, kıyıya vuran 2 kişinin cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede kıyıya vuran cesetlerin batan lastik bottaki mültecilere ait olduğu tespit edildi. Diğer 3 mülteciyi bulmak için çalışmalar sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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