İzmir'de İtfaiye Kedi Kurtardı

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İzmir'de kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı

İZMİR - İzmir'in Tire ilçesinde bir su kuyusuna düşerek mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı.

Olay dün saat 16.30 sıralarında Tire ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi'nde meydana geldi. Boş bir arazide bulunan su kuyusundan kedi sesi duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Çaybaşı İtfaiye Grubu ekipleri sevk edildi. Derhal güvenlik önlemlerini alarak beline ip bağlayan bir itfaiye personeli, kuyuya inerek yardım isteyen kediyi kurtardı.

Yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kediye itfaiye ekipleri tarafından mama ve su verildikten sonra tedbir amacıyla veterinere teslim edildi.