İzmir\'de Kavga Öncesi Tartışma Kamerada

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İzmir'de 3 gencin öldüğü kavga öncesi kafede yaşanan tartışma kamerada

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde 3 gencin hayatını kaybettiği kavga öncesi kafede yaşanan tartışmanın görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 28 Kasım akşamı Çeşme ilçesi Fahrettinpaşa Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda meydana geldi. İddiaya göre, kafede oturan iki grup "ters bakma" nedeniyle tartıştıktan bir süre sonra ormanlık alanda buluştu. Azad Demir (22), Abdurrahim Doğan (19), Mehmet Sait Medeni ve A.M. ve Ö.Ö. arasında çıkan kavgada B.B., tabancayla karşı gruptaki 4 kişiye ateş etti. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Olayda Azad Demir, Abdurrahim Doğan ve Mehmet Sait Medeni hayatını kaybederken, yaralı A.M. kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırılan 3 gencin cenazeleri, daha sonra götürüldükleri İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Abdurrahim Doğan'ın cenazesi Mardin, Mehmet Sait Medeni'nin cenazesi Ağrı, Azad Demir'in cenazesi ise Çeşme'de defnedildi.

Gençlerin tartışma anları kamerada

3 gencin hayatını kaybettiği olay öncesi yaşanan tartışmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kafede bulunan gençlerin bir süre tartıştıkları ve akabinde kafeden ayrıldıkları anlar yer alıyor.

1 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

Öte yandan, olayın ardından şüpheli B.B., O.A. ve Ö.Ö., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliye sevk edilen şüphelilerden B.B. "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, O.A. ve Ö.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.