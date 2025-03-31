İzmir'de Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı

İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde yağıştan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan ve takla atan otomobil sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan 5 kişinin ise yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kaza bugün saat 16.00 sıralarında Kuzey Ege Otoyolu, Kalabak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Çanakkale yönüne seyir halinde olan Mehmet Nuri Çelik idaresindeki 10 APR 925 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak savruldu. Takla atan otomobil şarampole devrilirken, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Otoyol Jandarması yolda güvenlik önlemlerini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücü Mehmet Nuri Çelik'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çelik'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Araç içerisinde bulunan 5 kişi ise ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.