İzmir\'de kaza: Panelvan sürücüsü araçta sıkıştı

İzmir'in Konak ilçesinde maddi hasarlı kaza yerini temizlemeye giden belediye kamyonuna arkadan çarpan panelvan sürücüsü araçta sıkıştı. Ağır yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan güçlükle kurtarıldı.

Kaza saat 03.30 sıralarında, Altınyol'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde maddi hasarlı kaza yerini temizlemeye giden, A.S. (51) idaresindeki 34 FYD 961 plakalı İzmir Büyükşehir Belediyesi kamyonuna, A.Ş. (37) idaresindeki 35 AIM 698 plakalı panelvan araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle A.Ş. araç içerisinde sıkışırken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemlerini alırken araç içerisinde sıkışan A.Ş., itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla araç içerisinden zorlukla çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ağır yaralı olduğu belirlenen A.Ş., ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Belediye kamyonunun sürücüsü A.S.'nin kazayı yara almadan atlattığı öğrenilirken, durumu ağır olan panelvan sürücüsü A.Ş.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir kısmı trafiğe kapanan cadde, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR