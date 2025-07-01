İzmir\'de Orman Yangını Çıktı

İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçelerinde alevlerle mücadele sürerken, Buca ilçesinde de ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

Yangın, saat 12.09 sıralarında Zafer Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Saat 12.21'de İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere, 2 uçak ve 2 helikopter ile havadan, 6 arazöz, 3 su ikmal, 2 dozer ile karadan müdahaleye başladı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - İZMİR