İzmir'de Otizmli Çocuğa Cinsel İstismar Davası Ertelendi

3.Sayfa

İzmir'de otizmli çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 30 yıl hapis cezasına çarptırılan ancak bu karar Yargıtay tarafından bozulan sanık müzik öğretmeninin yargılandığı dava 9 Ekim 2024 tarihine ertelendi.

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yeniden yargılamanın 7. celsesine tutuklu sanık müzik öğretmeni U.E., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken taraf avukatları ve müşteki yakınları duruşmada hazır bulundu. Tutuklu sanık U.E, suçsuz olduğunu savunarak, evlilik planları olduğunu ve atanabilmek için KPSS sınavına girdiğini söyledi.

Hayata tutunmaya çalıştığını belirten U.E., "Mahkemenin sonuçlanmasını bekliyorum. Dava sonucunun sonunda hayatıma devam edeceğime inanıyorum. Hiçbir suçum yok. Mağdura cinsel istismar yaptığıma dair hiçbir delil yok. 'Sana bir şey yaptı mı?' sorusuna mağdur net bir şekilde 'hayır' cevabını vermiştir. Beraatımı istiyorum" dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasının hazır olduğunu belirterek sanık U.E.'nin, çocuğa nitelikli cinsel istismarı suçu işlediğini belirterek cezalandırılmasını ve öğretmen olması nedeniyle de cezanın artırılmasını talep etti.

Sanık avukatının mütalaaya ilişkin savunma yapmak için süre istemesi üzerine mahkeme sanığın tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı 9 Ekim 2024 tarihine erteledi.

Olay

İzmir'de 2018 yılında otizmli 13 yaşındaki A.İ.T.'nin, müzik öğretmeni U.E. tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edilmiş, ailenin şikayeti üzerine öğretmen U.E. tutuklanmış, öğretmenin hakkında çocuğa nitelikli cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla dava açılmıştı. 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanan U.E., çocuğa nitelikli cinsel istismar suçundan 20 yıl hapse çarptırılmış, sanığın öğretmen olması nedeniyle ceza artırılarak 30 yıla çıkarılmıştı. Kararın temyiz edilmesinin ardından Yargıtay kararı bozup yeniden yerel mahkemeye göndermişti. - İZMİR