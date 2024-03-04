İzmir'in Bornova ilçesinde ailesiyle birlikte yemek yiyecekleri esnada beylik tabancası kazara ateş alan polis memuru, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde Bornova ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle beraber evde yemek yiyecekleri esnada beylik tabancası kazara ateş alan İzmir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru İlker Çulha, kasık bölgesinden yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Çulha, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir'de polis memuru beylik tabancasıyla kazara vurularak hayatını kaybetti - Son Dakika
Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç şarampole devrildi ve sürücü Ramazan Gökçen hayatını kaybetti. Gökçen'in kalp krizi sonucu öldüğü iddia ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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