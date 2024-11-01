İzmir'de Sahte Alkol Operasyonu

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İzmir'de 3 ilçede eğlence mekanlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 46 şişe sahte muhtelif içki, 15 litre açık sahte muhtelif içki ve 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 3 işyeri hakkında adli işlem yapıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol ticaretine yönelik; Konak, Bayraklı ve Bornova ilçelerinde, 43 alkollü eğlence mekanına baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; 46 şişe sahte muhtelif içki, 15 litre açık sahte muhtelif içki, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet kartuş ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 3 iş yeri hakkında adli işlemin yapıldığı belirtildi. 3 şüpheli ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - İZMİR