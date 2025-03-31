İzmir'de silahlı kavga; amca-yeğen ile yabancı uyruklu kadın öldü - Son Dakika
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İzmir'de silahlı kavga; amca-yeğen ile yabancı uyruklu kadın öldü

İzmir\'de silahlı kavga; amca-yeğen ile yabancı uyruklu kadın öldü

İzmir'in Urla ilçesinde bir eğlence merkezinde çıkan ve dışarıya taşan kavgada, Sadık Sarıtaş (35), amcası Mustafa Sarıtaş (57) ve yabancı uyruklu Valentina Gurgenadze (51) hayatını kaybetti. Tartışmanın dışarıya taşıdığı kavgada 3 kişi tabancayla vurularak yaralandı ve olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşamlarını yitirdikleri belirlendi. Olayın ardından polis, şüpheliler H.B. ve S.S.'yi yakaladı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

31.03.2025 13:00
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-İZMİR'in Urla ilçesinde bir eğlence merkezinde çıkıp, dışarı taşan kavgada Sadık Sarıtaş (35), amcası Mustafa Sarıtaş (57) ve yabancı uyruklu Valentina Gurgenadze (51), hayatını kaybetti.

Olay, saat 02.00 sıralarında Urla'nın Altıntaş Mahallesi'ndeki eğlence merkezinin önünde meydana geldi. Her ikisi de inşaat işçisi olan 2 çocuk babası Sadık Sarıtaş ile amcası evli, 2 çocuk babası Mustafa Sarıtaş, eğlenmek için gittikleri mekanda 2 kişi ile tartıştı. Tartışma dışarı taşarken, çıkan kavgada Sadık Sarıtaş, amcası Mustafa Sarıtaş ile yabancı uyruklu Valentina Gurgenadze tabancayla vurularak yaralandı. Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, amca -yeğenin yanı sıra Valentina Gurgenadze'nin yaşamlarını yitirdiği belirlendi. 3 kişinin cansız bedenleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayın ardından şüpheliler H.B. ve S.S.'yi yakaladı. Şüphelilerin işlemleri sürerken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de silahlı kavga; amca-yeğen ile yabancı uyruklu kadın öldü - Son Dakika

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