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İzmir'de Suç Örgütüne Operasyon

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İzmir'de 'Doğanlar' suç örgütüne düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı, 5'i tutuklandı.

21.09.2024 12:10
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İzmir'de suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı

İZMİR - İzmir'de 'Doğanlar' suç örgütüne gerçekleştirilen polis operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Film sahnelerini aratmayan eş zamanlı baskınlar sonucu suç örgütü çökertildi.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yağma, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi, TCK 188" suçlarına ilişkin olarak uzun süreli yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda örgüt liderliğini M.D. nın yaptığı çeteyi takibe aldı. Yürütülen çalışmada örgütün maddi sıkıntıya düşen vatandaşları borçlandırıp senet imzalatarak verdikleri parayı tehdit ve silah zoruyla faizi ile tahsil ettikleri, borçlarını ödeyemeyenleri kurşunlama, silahlı tehdit ve gasp etmek suretiyle mağdur ettikleri tespit edildi.

Eş zamanlı baskın

Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından, belirlenen şüphelilerin adresine yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı baskın gerçekleşti. Tespiti yapılan 9 şüpheliye yönelik olarak 16 Eylül günü, İzmir'de özel harekat destekli eş zamanlı operasyonda suç örgütü lideri M.D. ile E.D., C.D., E.D., A.D., E.D., H.G., H.K. ve R.A. kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin iş yeri ve evlerinde yapılan aramalarda ise 2 pompalı tüfek, 5 adet senet, 27 fişek, 17 kartuş, bin 335 adet sentetik uyuşturucu hap, 20 gram esrar maddesi, 10 bin 500 TL, 3 bin 600 Dolar, 150 Euro ve 100 Sterlin, 3 adet isim soyisim ve ödeme bilgilerinin olduğu ajanda ve 5 adet senet ile çok sayıda dijitaller ele geçirildi.

5 tutuklama

Gözaltına alınan 9 kişiden 2'si ifade sonrası serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 7 şüpheliden E.D., M.D., E.D., R.A. ve E.D tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir\'de Suç Örgütüne Operasyon
Kaynak: İHA

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