Dedesine tuzak kurup silahla vurdu - Son Dakika
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Dedesine tuzak kurup silahla vurdu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir torun, zile basıp saklanarak dedesini kapıyı açtığında bacağından vurdu. Olay güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli polis tarafından yakalandı. Yaralı dede ise hastanede tedavi altına alındı.

22.02.2024 11:12  Güncelleme: 12:07
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Olay, İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana geldi. Dedesinin ikamet ettiği adrese giden 17 yaşındaki K.E.K., zile bastıktan sonra saklandı. 74 yaşındaki M.A. olacaklardan habersiz şekilde kapıyı açtı. Dedesini görür görmez koşar adımlarla yanına giden torun, yaşlı adamı bacağından tabancayla vurdu.

17 yaşındaki torun, dedesini tabancayla vurup kaçtı: O anlar kamerada

İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı adam, ambulansa alınarak kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

DEDESİNİ VURDUĞU ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde; şüphelinin dedesinin oturduğu dairenin ziline basıp saklandığı, kapıyı açan dedesini tabancayla ateş edip bacağından vurduktan sonra kaçtığı görülüyor.

Öte yandan, polis ekiplerince gözaltına alınan K.E.K., Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi. Zanlının buradaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

17 yaşındaki torun, dedesini tabancayla vurup kaçtı: O anlar kamerada
Dedesine tuzak kurup silahla vurdu
Kaynak: İHA

İzmir, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dedesine tuzak kurup silahla vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Bilal Aslan: Bir torunun 74 yaşındaki dedesiyle ne sorunu olabilir acaba? Ve silahı nasıl temin etmiş, 39 yaşındayım, bana silah bul desen bulamam. Artık hiç bir şeye şaşırmıyorum, dünya bitmiş… 132 3 Yanıtla
  • Murat ozatak: Turk dizileri turk ahlak ve aile yapisini mahvetti vurmak oldurmek normalmis gibi genclerin beynini yikadi.birtane siyasetci cikipta bunu dile getirmedi gerci getirse ne olacak cok buyuk rant donuyor dunyanin hertarafina bu dizileri satiyorlar 80 2 Yanıtla
  • ibrahim başaran: dünyanın çivisi çıkmış derler ya hani.. aynen öyle olmuş hayatımız pamuk ipliğine bağlı ne zaman ne olacağını kestirmek artık çok zor 61 1 Yanıtla
  • Hüseyin Taşkın GÜLER: Diziler milleti perişan etti. Toplum ahlakı yerde. 49 3 Yanıtla
  • Murat Itibar: Allah sonumuzu hayır eylesin inşallah 8 0 Yanıtla
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