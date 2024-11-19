İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 295 Bin Hap Ele Geçirildi

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İl dışından İzmir'e uyuşturucu madde getirip, torbacı olarak bilinen sokak satıcılarına madde temin ettiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 295 bin 691 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, il dışından getirilen yüklü miktardaki uyuşturucunun torbacı denilen sokak satıcılarına dağıtılacağı şeklinde bilgiler edinilmesi üzerine Karabağlar İlçesinde bulunan bir ikamete operasyon yapıldı. Adreste yapılan aramalarda ise, 295 bin 691 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan A.H. ve T.İ. adlı 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - İZMİR