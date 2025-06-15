İzmir\'de Yangın: Hastanedeki Hastalar Güvende

İzmir Valisi Süleyman Elban, Konak ilçesinde özel bir hastanenin yanında yer alan plastik ürünlerin bulunduğu depoda çıkan yangınla ilgili, "Şu ana kadar hastanede tedavi gören hiçbir vatandaşımız olumsuz etkilenmemiştir" dedi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, yaptığı açıklamada, "Bugün ilimiz Konak ilçesinde, özel bir hastanenin yakınındaki bir inşaat deposunda yangın çıkmıştır. Yangın kısa sürede çevreye sirayet etmiş, hastane binası da kısmen yayılan dumandan etkilenmiştir. Olayın ardından tüm ekiplerimiz süratle müdahaleye başlamıştır. Şu ana kadar hastanede tedavi gören hiçbir vatandaşımız olumsuz etkilenmemiştir. Tüm hastalarımız, sağlık durumları dikkate alınarak güvenli bir şekilde diğer sağlık kuruluşlarına tahliye edilmektedir. İtfaiye, AFAD, UMKE ve güvenlik güçlerimiz tam koordinasyon içinde görevlerinin başındadır. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar kesintisiz şekilde devam etmektedir. Valiliğimiz süreci anbean takip etmektedir. Can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yangının en kısa sürede tamamen söndürülmesini temenni ediyorum" dedi. - İZMİR