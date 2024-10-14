İzmir'de Yatırım Dolandırıcılığına 5 Tutuklama

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İzmir'de 2 milyon liralık yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı

Sahte yatırım danışmanlarına polis operasyonu: 5 tutuklama

İZMİR - Kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtarak sahte site uygulaması üzerinden yüksek kazanç vaadiyle 2 milyon liralık dolandırıcılık yapan çeteye operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, Kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtarak 'Deniz Trade Plus' adlı sahte site uygulaması üzerinden yüksek kazanç vaadiyle 2 milyon liralık dolandırıcılık yapan çete belirlendi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.