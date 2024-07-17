İzmir'deki elektrik akımı olayında 27 şüpheli için ek gözaltı süresi istendi - Son Dakika
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İzmir'deki elektrik akımı olayında 27 şüpheli için ek gözaltı süresi istendi

İzmir'in Konak ilçesinde yaşanan elektrik akımı olayında hayatını kaybeden 2 kişiyle ilgili soruşturmada, 27 şüpheli için belge ve dokümanların hazırlanması adına ek gözaltı süresi talep edildi.

17.07.2024 13:19
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İzmir'in Konak ilçesinde yağmur sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada 27 şüpheli için belge ve dokümanların hazırlanılması adına ek gözaltı süresi istendi.

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde geçtiğimiz cuma günü kentte etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirmiş, bu sırada Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) yağmura yakalanmıştı. Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz ve arkadaşı İnanç Öktemay, suda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen kişi sayısı 35'e yükselmişti. Şüphelilerden 33'ü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yakalanan şahıslardan 6'sı ifade sonrası savcı talimatıyla serbest bırakılmıştı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenilmişti.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki ifade işlemleri tamamlanan 27 şüpheli için ek belge ve dokümanların hazırlanılması adına savcılıkça ek gözaltı süresi istendi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Konak, İzmir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'deki elektrik akımı olayında 27 şüpheli için ek gözaltı süresi istendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'deki elektrik akımı olayında 27 şüpheli için ek gözaltı süresi istendi - Son Dakika
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