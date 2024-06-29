İzmir'deki Orman Yangını Kuşadası'nda Korku Yarattı - Son Dakika
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İzmir'deki Orman Yangını Kuşadası'nda Korku Yarattı

İzmir\'deki Orman Yangını Kuşadası\'nda Korku Yarattı

İzmir'in Selçuk ilçesi yakınlarında çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ve çevredeki yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Yangın, Kuşadası'na kadar ulaşan yoğun bir duman bulutuna sebep oldu. Yangının oluşturduğu bu yoğun duman, Kuşadası'nda güneşin ışınlarını engelleyerek adeta karanlık bir örtü oluşturdu. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Yangının bölgedeki ormanlık alanlara verdiği zarar henüz tam olarak tespit edilememiş olsa da, ilk belirlemelere göre geniş bir alanda etkili olduğu düşünülüyor. Yetkililer, yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

29.06.2024 18:08
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İzmir'in Selçuk ilçesi yakınlarında çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ve çevredeki yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Yangın, Kuşadası'na kadar ulaşan yoğun bir duman bulutuna sebep oldu. Yangının oluşturduğu bu yoğun duman, Kuşadası'nda güneşin ışınlarını engelleyerek adeta karanlık bir örtü oluşturdu.

Yangın nedeniyle bölgede yaşayan vatandaşlar büyük endişe yaşarken, yangının kontrol altına alınması için çok sayıda itfaiye ekibi ve yangın söndürme helikopteri seferber edildi. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Yangın, Kuşadası'nda olağan dışı görüntülere sahne oldu. Güneşi kapatan yoğun duman bulutları, şehri karanlığa gömerken, gökyüzünde beliren kızıllık ise görenleri hayrete düşürdü. Vatandaşlar, bu sıra dışı doğa olayını görüntülemek için cep telefonlarına sarılırken, yetkililer ise bölgedeki halkı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Yangının bölgedeki ormanlık alanlara verdiği zarar henüz tam olarak tespit edilememiş olsa da, ilk belirlemelere göre geniş bir alanda etkili olduğu düşünülüyor. Yetkililer, yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'deki Orman Yangını Kuşadası'nda Korku Yarattı - Son Dakika

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