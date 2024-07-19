İzmit'te intihara kalkışan kadın vatandaşlar tarafından kurtarıldı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde üst geçide çıkarak intihara kalkışan kadını vatandaşlar ikna ederek kurtardı.

Olay, Mehmet Ali Paşa Mahallesi D100 Karayolu Fatma Seher Kara Fatma Üste Geçidi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen kadın, köprüden atlamak istedi. O anları gören vatandaşlar hemen kadını tutarak müdahale etti. Kadın vatandaşlar tarafından ikna edilerek üst geçitten indirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadının ifadesini almak üzere emniyete götürdü. - KOCAELİ