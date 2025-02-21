Kaçak Akaryakıt Operasyonu

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Madeni yağdan kaçak akaryakıt ürettiler

ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, piyasadaki madeni yağlardan kaçak akaryakıt üreten iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, KOM faaliyeti kapsamında İvedik OSB Mahallesinde T.A ve S.A. isimli şahısların piyasadan topladıkları madeni yağları kimyasallar ile karıştırmak sureti ile akaryakıt elde ettikleri ortaya çıktı. İki şahsın bu madeni yağlardan motor yağı yaparak piyasaya sattıkları yapılan istihbarat çalışmalar sonucunda polis ekipleri tarafından tespit edildi. Kom Şube Müdürlüğü, İstihbarat Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21 Şubat Cuma günü saat 10.00 sıralarında İvedik OSB Mahallesi Yenimahalle adresinde yapılan arama sonucunda, 59 bin litre madeni yağ ele geçirildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.