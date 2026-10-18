KADES ihbarıyla gelen sağlık ekipleri Eskişehir'de bıçaklanan Osman K.'yi kurtaramadı - Son Dakika
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KADES ihbarıyla gelen sağlık ekipleri Eskişehir'de bıçaklanan Osman K.'yi kurtaramadı

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KADES ihbarıyla gelen sağlık ekipleri Eskişehir\'de bıçaklanan Osman K.\'yi kurtaramadı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde misafir olduğu evde bıçaklanan Osman K., KADES ihbarıyla yönlendirilen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan ev sakini Ş. E.'nin 'Yalvarırım ölmedi deyin' diye feryat ettiği öğrenildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir evde misafir olarak bulunan Osman K. bıçaklanarak hayatını kaybetti. Bahse konu dairede ikamet eden ve olay yerinde gözaltına alınan Ş. E.'nin, "Yalvarırım ölmedi deyin" diyerek feryat ettiği öğrenildi.

Olay, Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Sevindik Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş. E. isimli kadının ikamet ettiği eve Osman K. misafir olarak geldi. Evde bulundukları esnada Osman K., mutfak kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçaklanarak ağır şekilde yaralandı.

KADES (Kadın Destek Uygulaması) üzerinden yapılan ihbar üzerine adrese hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak ambulansa alınan Osman K., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"Yalvarırım ölmedi deyin"

Olayın ardından evde bulunan ve polis ekiplerince gözaltına alınan Ş. E.'nin, "Öldü mü? Yalvarırım ölmedi de. Yalvarırım ölmedi deyin. Benim telefonum yok, benim telefonum nerede?" diyerek feryat etti.

Emniyete götürülen kadının işlemleri sürerken polis ekipleri, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
OdunpazarıEskişehir3. SayfaMisafirOlaylarGüncelKADESSon Dakika

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