Kadın Hırsızlar Jandarmadan Kaçamadı - Son Dakika
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Kadın Hırsızlar Jandarmadan Kaçamadı

Aydın'da evden 25 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan kadın hırsızlar, 32 saat süren inceleme ile yakalandı.

30.10.2024 21:02
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Plastik şişe ile kapıları açıp, evleri soyuyorlardı

Başlarını örtüp, güneş gözlüğü taktılar ama jandarmadan kaçamadılar

Jandarma 32 saatlik görüntüyü inceledi, hırsızları yakaladı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evden 25 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan kadın hırsızlar, 32 saatlik güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilip jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızların kilitli olmayan evlerin kapılarını plastik şişe kullanarak açtıkları, tanınmamak için ise örtü ve güneş gözlüğü taktıkları tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İsabeyli Mahallesi'nde H.Ç isimli şahsın evinden 2 adet altın yüzük, 2 adet altın bileklik ve 1 çift altın küpe olmak üzere yaklaşık 25 bin TL değerindeki ziynet eşyası kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındığı ihbar edildi. Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri JASAT ve İsabeyli Jandarma Karakol Komutanlığınca olay yeri ve çevresinde yapılan ilk araştırmada hırsızlık olayının yüzlerini örtü ve güneş gözlüğü ile kapatan 3 kadın şahıs tarafından gerçekleştirdiği tespit edildi.

"25 kamerada, 32 saatlik görüntü incelendi"

Şüpheli şahısların kimliklerinin tespiti amacıyla Nazilli İlçe merkezi ve İsabeyli Mahallesi'nde 25 adet kamerada 32 saat görüntü incelendi. İnceleme sonucunda şahısların Nazilli ilçe merkezinden İsabeyli Mahallesi'ne 2 farklı şehiriçi minibüs kullanarak geldikleri, olayın gerçekleştiği ikamete gelmeden önce kıyafetlerini değiştirdikleri, tanınmamak ve yakalanmamak amacıyla örtü ve güneş gözlüğü takarak yüzlerini kapattıkları tespit edildi. Şahısların ikametlerin kilitli olmayan kapılarını ise kesilmiş plastik şişe yardımıyla zorlayıp açtıkları öğrenildi.

"Kadın hırsızlar tutuklandı"

Yapılan detaylı çalışma ile şüphelilerin E.G ve Ö.Ö. olduğu tespit edildi. M.B ve Ö.Ö isimli şahıslar, yakalanarak gözaltına alınırken, diğer şüpheli E.G.'nin Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen hırsızlık dosyasından tutuklandığı tespit edildi. Şüpheli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Nazilli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

"Kapıları kilitlemeyi unutmayın"

Yaklaşık 25 yıldır anahtarcılık mesleğini yapan Tarık Avcu, "Hırsızlık yapılan evlere gittiğimiz de hep gördüğümüz en baştaki sorun kapıların kilitli olmaması. Kapınızı kilitlemezseniz kapınız çok rahat bir şekilde açılır. Herhangi bir pet şişe, hastane filmi ve eski kimliklerle bu kapıları açması basittir. Bir de güvenlik en başta apartman girişinden başlar. Apartman girişi açıksa hırsızlar ilk başta girerler. Tek tek kapıları çalarlar, ses gelmezse o kapıyla uğraşırlar. Kapınız kilitli değilse basit şekilde açar ve evine girerler. Komşuya bile gitseniz kapını kilitlemeyi unutmayın. Yoksa hırsızın sizin kapınızı açması on saniye" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kadın Hırsızlar Jandarmadan Kaçamadı - Son Dakika

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