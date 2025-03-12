Kadın Polisler KADES'i Tanıtıyor - Son Dakika
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Kadın Polisler KADES'i Tanıtıyor

Bursa'da kadın polisler, KADES uygulamasıyla kadına şiddetle mücadele için sokakları dolaşıyor.

12.03.2025 12:56
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Kadın polisler, şiddetle mücadele için cadde cadde dolaşıp kadınlara KADES uygulaması yükletti

Cadde cadde dolaşan kadın polisler kadınlara KADES uygulamasını anlatıp uygulamayı yükletti

Kadına şiddetle mücadelede kadın polisler kolları sıvadı

BURSA - Bursa'da kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi hedefiyle kent merkezinde stant kuruldu. Stantlarda eğitim veren polis ekipleri cadde cadde, sokak sokak dolaşarak vatandaşların telefonuna KADES uygulaması indirip suç oranlarının azalmasını hedefliyor.

İçişleri Bakanlığı'nın kadına şiddetin önüne geçebilmek amacıyla geliştirdiği Kadına Destek Uygulaması ile suç oranları ciddi anlamda azalırken, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri kent merkezi ve ilçelerde yaklaşık bin stant kurdu. Cadde ve sokaklarda vatandaşlara bilgi veren ekipler, kadınlara kendilerini korumaları ve acil durumlarda KADES'i nasıl kullanacağı hakkında bilgilendirdi. Yapılan uygulamalarla kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi hedeflenirken, polis ekiplerinden bilgi alan vatandaşlar ise memnuniyetlerini dile getirdi.

Uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, "Böyle bir uygulama olmasından çok memnunuz. Polis ekipleri de bu konu da sağ olsunlar bize ne yapabileceğimize yönelik bilgilendirme yaptı" ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise yaptığı açıklamada uygulamaların hız kesmeden devam edeceğini kentin güven ve huzuru için çalışmaların her koşulda süreceğinin altını çizdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kadın Polisler KADES'i Tanıtıyor - Son Dakika

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