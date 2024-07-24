Kağıthane'de virajı alamayan tırın dorsesi yan yattı, tonlarca ürün yola saçıldı - Son Dakika
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Kağıthane'de virajı alamayan tırın dorsesi yan yattı, tonlarca ürün yola saçıldı

İstanbul Kağıthane'de bir tırın virajı alamayarak kontrolden çıkması sonucu dorsesi yan yattı. Tırın içerisinde bulunan tonlarca ağırlıktaki gıda kolileri yola saçıldı ve kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı ve tırın ve yola saçılan malzemelerin kaldırılması için çalışma başlatıldı. Tırın ve ürünlerin olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

24.07.2024 23:01
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Kağıthane'de virajı alamayan tırın dorsesi yan yattı, tonlarca ürün yola saçıldı

İSTANBUL - İstanbul Kağıthane'de virajı almaya çalışırken kontrolden çıkan tırın dorsesi yan yattı. Aracın içerisindeki tonlarca ağırlıktaki gıda kolileri yola saçılırken, kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Çağlayan Kavşağı Altgeçidi'nden çıkarak Kağıthane Caddesi'ne doğru seyir halinde olan 34 BBR 09 plakalı bir tırın dorsesi aracın virajı döndüğü sırada yan yattı. Araç hasar görürken, tonlarca ağırlıktaki kuru bakliyat ise yola saçıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Yolun bir kısmı trafiğe kapanırken, tırı ve yola saçılan malzemeleri kaldırmak için çalışma başlatıldı. Tırın ve ürünlerin olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de virajı alamayan tırın dorsesi yan yattı, tonlarca ürün yola saçıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kağıthane'de virajı alamayan tırın dorsesi yan yattı, tonlarca ürün yola saçıldı - Son Dakika
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