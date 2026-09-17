Kahramanmaraş Göksun'da kepçe çarpan işçi Emre İspir hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kahramanmaraş Göksun'da kepçe çarpan işçi Emre İspir hayatını kaybetti

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Kahramanmaraş Göksun\'da kepçe çarpan işçi Emre İspir hayatını kaybetti
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yol çalışmasında kepçenin çarptığı 18 yaşındaki işçi Emre İspir olay yerinde hayatını kaybetti. PMYO mülakat sınavı sonucunu bekleyen İspir'in ölümüyle kepçe operatörü M.A. gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde iş makinesinin çarptığı bir işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Göksun-Andırın Adıyaman Pınarı bağlantı yolundaki çalışma alanında meydana geldi. M.A. yönetimindeki kepçe, yol çalışması sırasında bölgedeki araç trafiğini yönlendirmekle görevli mesai arkadaşı 18 yaşındaki Emre İspir'e çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, genç işçi İspir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İspir'in cansız bedeni Göksun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Andırın nüfusuna kayıtlı İspir'in, Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) mülakat sınavına girdiği ve bir süredir sınav sonucunu beklediği öğrenildi. Kazanın ardından kepçe operatörü M.A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA
Kahramanmaraş3. SayfaGöksunİspirPMYOSon Dakika

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