Kahramanmaraş\'ta 33 Şüpheli Tutuklandı

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Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinin son 1 haftada yaptıkları çalışmalar kapsamında yakalanan 84 şüpheliden 33'ü tutuklandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünce il genelinde 16-23 Eylül tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlar yapıldı. Yapılan operasyonlar sonucunda, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 62 şahıs, uyuşturucu ticareti yapan 5 şahıs, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 17 şahıs olmak üzere toplam 84 kişi yakalanarak adliyeye sevk edilirken 33 şahıs tutuklandı.

Bu çalışmalar çerçevesinde 132,55 gram metamfetamin, 29,36 gram esrar, 260,24 gram bonzai, 306 sentetik ecza, 11 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca, trafik ekiplerince trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 130 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 82 araca abartı egzozdan, 566 şahsa sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ