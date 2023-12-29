 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kahramanmaraş'ta Dolandırıcılık Operasyonunda Yüklü Miktarda Para ve Ziynet Eşyası Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta Dolandırıcılık Operasyonunda Yüklü Miktarda Para ve Ziynet Eşyası Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şahısların üzerinde yapılan aramada, yüklü miktarda para ve ziynet eşyası ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı ve şüphelilerin yabancı uyruklu olduğu belirlendi.

Kahramanmaraş\'ta Dolandırıcılık Operasyonunda Yüklü Miktarda Para ve Ziynet Eşyası Ele Geçirildi
29.12.2023 - 22:16,
Abone Ol

Kahramanmaraş'ta düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şahısların üzerinden yüklü miktarda para ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendilerini asker, polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık olaylarını gerçekleştiren şüphelileri kullandıkları otomobilde yakaladı.

Olayda M.Ç. (37), M.Y. (34), M.K. (49) ve A.Ç. (43) isimli şahıslar üzerinde yapılan aramada, 148 bin 500 Lira, 21 bin 300 Amerikan Doları, 300 Euro, 7 bilezik, 6 yüzük, 2 çift altın küpe, 1 saat ele geçirildi.

Ele geçirilen para ve ziynet eşyalarının suçtan elde ettiklerinin belirlenmesi üzerine yapılan araştırmada, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 5 ayrı dolandırıcılık dosyalarının bulunduğu ve şüphelilerin tamamının yabancı uyruklu olduğu belirlendi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kahramanmaraş, JASAT, Dolandırıcılık, Yakalama, Gözaltı, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta Dolandırıcılık Operasyonunda Yüklü Miktarda Para ve Ziynet Eşyası Ele Geçirildi - Son Dakika


22:03
Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi
21:41
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali öncesi krize neden olan tişört ortaya çıktı Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali öncesi krize neden olan tişört ortaya çıktı
21:27
Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın
20:57
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali iptal oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali iptal oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor
20:53
Suudi Arabistan'da skandal! Atatürk formalı taraftarlar stadyuma alınmadı Suudi Arabistan'da skandal! Atatürk formalı taraftarlar stadyuma alınmadı
20:49
Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı
20:24
Atatürk kararı maçın önüne geçti! Hem Koç hem Özbek TFF'ye restini çekti Atatürk kararı maçın önüne geçti! Hem Koç hem Özbek TFF'ye restini çekti
19:52
Size helal olsun çocuklar! Atatürk kararı sonrası harekete geçen Fenerbahçeli yıldızlardan art arda paylaşımlar Size helal olsun çocuklar! Atatürk kararı sonrası harekete geçen Fenerbahçeli yıldızlardan art arda paylaşımlar

Son Dakika
22:03 Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi
21:41 Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali öncesi krize neden olan tişört ortaya çıktı
21:27 Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın
20:57 Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali iptal oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor
20:53 Suudi Arabistan'da skandal! Atatürk formalı taraftarlar stadyuma alınmadı
20:49 Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı
20:24 Atatürk kararı maçın önüne geçti! Hem Koç hem Özbek TFF'ye restini çekti
19:52 Size helal olsun çocuklar! Atatürk kararı sonrası harekete geçen Fenerbahçeli yıldızlardan art arda paylaşımlar
19:52 Irak kuzeyindeki terörist hedeflerine hava harekatı düzenlendi
19:21 Dev finalde kriz büyüyor! Atatürk kararı sonrası oyuncular otellerinden çıkmıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 22:22:43. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Dolandırıcılık Operasyonunda Yüklü Miktarda Para ve Ziynet Eşyası Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement