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Kahramanmaraş'ta Kurtuluş Yıl Dönümü Kutlamalarında Ateşli Silah Kullanımı Yasaklandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Kurtuluş Yıl Dönümü Kutlamalarında Ateşli Silah Kullanımı Yasaklandı

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü nedeniyle il genelinde düzenlenecek etkinliklerde üzüntü verici olayların yaşanmaması için, 07-12 Şubat 2024 tarihleri arasında meskun mahallerde ve tören alanlarında kurusıkı dahil tabanca ve tüfeklerin taşınması yasaklandı. Yasaklara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacak.

Kahramanmaraş\'ta Kurtuluş Yıl Dönümü Kutlamalarında Ateşli Silah Kullanımı Yasaklandı
30.01.2024 - 11:52,
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Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü nedeniyle il genelinde bir hafta ateşli silahların kullanımı yasaklandı.

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü 07-12 Şubat 2024 tarihleri arasında kutlanacaktır. Bu kapsamda düzenlenen etkinliklerde üzüntü verici olayların yaşanmaması için, 07-12 Şubat 2024 tarihleri arasında meskun mahallerde ve tören alanlarında kurusıkı dahil tabanca ve tüfeklerin ruhsatlı dahi olsa taşınması, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanılarak yasaklanmıştır. Anılan tarihlerde kurusıkı dahil silah taşıyanlar hakkında Kabahatler Kanunu'na göre yasal işlem yapılacaktır." - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta Kurtuluş Yıl Dönümü Kutlamalarında Ateşli Silah Kullanımı Yasaklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Kurtuluş Yıl Dönümü Kutlamalarında Ateşli Silah Kullanımı Yasaklandı - Son Dakika
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