Kahramanmaraş\'ta Trafik Kavgası

Kahramanmaraş'ta trafikte iki grup arasında çıkan kavga cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle trafikte iki grup kavga etti. Kavgayı bölgeden geçen sivil polis memuru engelledi. O anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Görüntülerde bir kişinin otomobil camına vurduğu, daha sonra otomobilden inen iki kişinin ise cama vuran kişiyi kovaladığı görüldü. Kavgada bir kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ