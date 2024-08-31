Kahramanmaraş'taki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kahramanmaraş'taki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ederken, yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangına 120 personel, 1 helikopter, 15 arazöz, 2 itfaiye aracı ve 4 iş makinesi ile müdahale edildi. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, saatler süren çalışmaları sonucu yangını büyük ölçüde kontrol altına almayı başardı ve söndürme çalışmaları devam ediyor.

31.08.2024 21:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'taki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ederken, yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Yangın, merkez Onikişubat ilçesi Kürtül Mahallesi kırsalında bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınına 120 personel, 1 helikopter, 15 arazöz, 2 itfaiye aracı ve 4 iş makinesi ile müdahale edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, saatler süren çalışmaları sonucu orman yangınını büyük ölçüde kontrol altına almayı başarırken, alanda ufak bir alanda söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Ekiplerin, kısa süre içerisinde yangını tamamıyla kontrol altına alması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Kahramanmaraş, Helikopter, Onikişubat, 3-sayfa, İtfaiye, Kürtül, Dünya, Acil Durum, Doğa, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'taki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:25 Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi sakatlandı Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi sakatlandı
21:40 Canlı anlatım Adana’da gol yağmuru var Canlı anlatım! Adana'da gol yağmuru var
19:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız
19:34 Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme Amcanın aracındaki delil, Narin’le eşleşti Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti
17:47 Engin Altan Düzyatan BM zirvesinde Türkiye’yi nasıl temsil edecek Gelen açıklamayla bilmece çözüldü Engin Altan Düzyatan BM zirvesinde Türkiye'yi nasıl temsil edecek? Gelen açıklamayla bilmece çözüldü
10:56 Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur
10:50 Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın yerine Şenol Güneş’i getirmek istiyor Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın yerine Şenol Güneş'i getirmek istiyor
10:30 CHP lideri Özel’in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin’i kızdırdı CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı
10:25 Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur’a Rest Çekti: ’Soyadımı Kullanma’ Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur'a Rest Çekti: 'Soyadımı Kullanma'
10:19 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
09:40 Diyanet’in 30 Ağustos Hutbesi Tartışması Camilere Yansıdı Diyanet'in 30 Ağustos Hutbesi Tartışması Camilere Yansıdı
09:31 Mourinho’dan Ferdi Kadıoğlu’na olay sözler: Kendi gitmek istedi, ruhu burada değildi Mourinho'dan Ferdi Kadıoğlu'na olay sözler: Kendi gitmek istedi, ruhu burada değildi
09:21 Teoman, vokalistiyle söylediği şarkıyla tepki çekti Teoman, vokalistiyle söylediği şarkıyla tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 22:42:29. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'taki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement