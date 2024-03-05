Kahramanmaraşlı merkezli depremde hasar gören araçların şasi ve motor bilgileri değiştirildi

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Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen 'change oto' operasyonunda

Kahramanmaraşlı merkezli depremlerde hasar gören araçların şasi ve motor bilgilerini, yurt dışından getirdikleri 15 milyon TL' değerindeki 18 araçla değiştiren 5 şahıs gözaltına alındı. Şahıslardan 1'i tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sebebiyle zarar gören araçların şasi ve motor numarası bilgilerini yurt dışından getirilen araçlara aktarılarak değiştirildiği bilgisine ulaşan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 15 milyon TL olan 18 aracın kimlik bilgilerini usulsüz şekilde bozarak piyasaya sürdükleri tespit edilen; M.D., Ü.A., M.Ç., R.H.A. ve Y.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca R.H.A., Y.Ç., Ü.A. ve M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.D. ise tutuklandı.

Öte yandan yapılan incelemelere gümrük kaçağı 18 aracın 5 milyon TL vergi kaybına yol açtığı tespit edildi. - KOCAELİ