Kahramanmaraşlı merkezli depremde hasar gören araçların şasi ve motor bilgileri değiştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kahramanmaraşlı merkezli depremde hasar gören araçların şasi ve motor bilgileri değiştirildi

Kahramanmaraşlı merkezli depremde hasar gören araçların şasi ve motor bilgileri değiştirildi

Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen 'change oto' operasyonunda, depremlerde hasar gören araçların şasi ve motor bilgilerini değiştiren 5 şahıs gözaltına alındı. Şahıslardan 1'i tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda, yurt dışından getirilen 18 araçla 15 milyon TL değerindeki araçların kimlik bilgileri usulsüz şekilde bozularak piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Ayrıca, incelemeler sonucunda gümrük kaçağı olan 18 aracın 5 milyon TL vergi kaybına yol açtığı belirlendi.

05.03.2024 22:53  Güncelleme: 22:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen 'change oto' operasyonunda

Kahramanmaraşlı merkezli depremlerde hasar gören araçların şasi ve motor bilgilerini, yurt dışından getirdikleri 15 milyon TL' değerindeki 18 araçla değiştiren 5 şahıs gözaltına alındı. Şahıslardan 1'i tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sebebiyle zarar gören araçların şasi ve motor numarası bilgilerini yurt dışından getirilen araçlara aktarılarak değiştirildiği bilgisine ulaşan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 15 milyon TL olan 18 aracın kimlik bilgilerini usulsüz şekilde bozarak piyasaya sürdükleri tespit edilen; M.D., Ü.A., M.Ç., R.H.A. ve Y.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca R.H.A., Y.Ç., Ü.A. ve M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.D. ise tutuklandı.

Öte yandan yapılan incelemelere gümrük kaçağı 18 aracın 5 milyon TL vergi kaybına yol açtığı tespit edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, İstanbul, Kocaeli, Hırsızlık, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraşlı merkezli depremde hasar gören araçların şasi ve motor bilgileri değiştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:00 CHP lideri Özel, sorduğu soru sonrası reklama giden gazeteciye tepki gösterdi CHP lideri Özel, sorduğu soru sonrası reklama giden gazeteciye tepki gösterdi
22:29 Rusya ve Çin, Ay’da nükleer santral kuracak Rusya ve Çin, Ay'da nükleer santral kuracak
21:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ve cinayet ortakları döktükleri her damla kanın hesabını verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ve cinayet ortakları döktükleri her damla kanın hesabını verecek
21:23 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İslam İşbirliği Teşkilatı’nda konuştu: Gazze’nin etrafındaki abluka kırılmalı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İslam İşbirliği Teşkilatı'nda konuştu: Gazze'nin etrafındaki abluka kırılmalı
20:07 Kaza yaparak bir kişiyi öldüren 16 yaşındaki oğlunu Mısır’a kaçıran yazar Eylem Tok’tan ilk sözler Kaza yaparak bir kişiyi öldüren 16 yaşındaki oğlunu Mısır'a kaçıran yazar Eylem Tok'tan ilk sözler
22:41 Hizbullah, İsrail’e çok sayıda füzeyle saldırdı Hizbullah, İsrail'e çok sayıda füzeyle saldırdı
20:06 Sakarya’da çatıya çıkıp rastgele ateş açan eski polis memuru, ekipleri alarma geçirdi Sakarya'da çatıya çıkıp rastgele ateş açan eski polis memuru, ekipleri alarma geçirdi
19:08 Bitcoin, 69 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı Bitcoin, 69 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı
18:52 Antalya’da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi Antalya'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
18:36 Instagram ve Facebook’a erişim sorunu çözüldü Instagram ve Facebook'a erişim sorunu çözüldü
17:57 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti
17:06 Galatasaray’dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu Galatasaray'dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu
16:09 Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 00:09:31. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraşlı merkezli depremde hasar gören araçların şasi ve motor bilgileri değiştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement