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Kaldırımda hareketsiz yatan genç ekipleri harekete geçirdi

KOCAELİ - Kocaeli'de kaldırıma sızan 18 yaşındaki genci fark eden vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genci hastaneye kaldırdı.

Olay, gece saatlerinde Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda hareketsizce yatan genci gören vatandaşlar yanına giderek şahsı kendine getirmeye çalıştı. Sese tepki vermeyince, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaldırıma sızan 18 yaşındaki O.C. isimli genci sedyeye alarak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.