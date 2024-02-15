Kamyon Devrildi: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Kamyon Devrildi: 2 Kişi Yaralandı

Kamyon Devrildi: 2 Kişi Yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada sürücü Osman Y. ve araçta yolcu olarak bulunan Yusuf K. yaralandılar.

15.02.2024 11:52  Güncelleme: 12:00
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı - Harmancık karayolu 18. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı'dan Bursa ili Harmancık ilçe istikametine gitmekte olan Osman Y. yönetimindeki 39 SH 194 plakalı buğday yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yan yattı.

Kazada, sürücü Osman Y. ve araçta yolcu olarak bulunan Yusuf K. yaralandılar.

Kazayı görenlerin 112 Acil servisi araması ile olay yerine 112 ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Osman Y., Tavşanlı Belediyesi İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı araç içerisinden çıkartıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına aldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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