Kamyon Sürücüsüne Saldıran Araca Ceza

Arkasındaki aracı yumruklamıştı, ehliyetinden oldu

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde kendisine korna çalıp selektör yaparak yol istediği öne sürülen kamyon sürücüsüne sinirlenen ve yol ortasında otomobilden inerek araca saldıran sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye bin 986 lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de el konuldu.

Olay, sabah saatlerinde Mürselpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte seyreden iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kendisinden korna ve selektörle yol istediği öne sürülen kamyon sürücüsüne sinirlenen sürücü ve araçtaki diğer kişi, otomobilden indi. 2 kişi daha sonra kamyonu yumruklamaya ve sürücüye küfür etmeye başladı. Kamyon sürücüsü ise o anları cep telefonu kamerasıyla videoya aldı ve oradan uzaklaştı.

Polis yakaladı, ehliyetine de el konuldu

Görüntülerin ardından yolda aracını durdurup arkasındaki kamyona saldıran sürücüyü yakalamak için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, araç sürücüsünün A.G. olduğu belirlendi. Sürücüye, 'Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak', 'Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak'tan dolayı toplam bin 986 TL trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca, A.G.'nin ehliyetine de geçici olarak el konuldu ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan işlem yapılmak üzere Basmane Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.