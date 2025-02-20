İstanbul Esenyurt'ta seyir halindeki kamyonet ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kökünden kopan ağaç bir aracın üzerine devrildi.
Olay, Esenyurt Sultaniye Mahallesi 614. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Seyir halindeki kamyon yol kenarında duran ağaca çarptı. Ağaç bir süre sonra yoldan geçen başka bir aracın üzerine devrildi. Neye uğradığını şaşıran sürücü aracı durdurdu. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Ağacın devrildiği anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Kamyonet Ağaçta Kazaya Yol Açtı - Son Dakika
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