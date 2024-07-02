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Kamyonet, buğday yüklü römorka arkadan çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Buğday yüklü traktör römorkuna çarpan kamyonetteki 3 kişi hayatını kaybetti

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde, Gelibolu yolunda meydana gelen trafik kazasında, buğday yüklü traktör römorkuna çarpan kamyonetteki 3 kişi hayatını kaybederken, traktör sürücüsü de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Gelibolu istikametinden Keşan istikametine giden Mustafa Karayiğit yönetimindeki 52 ADS 569 plakalı kamyonet, Destek Kıtaları Kavşağı yakınlarında önünde giden S.K. yönetimindeki 22 ACP 663 plakalı traktöre takılı buğday yüklü römorka çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı traktör sürücüsü S.K. ambulans ile kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kamyonetin sürücüsü Mustafa Karayiğit ile yanında yolcu olarak bulunan bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin devamında, kamyonetin kapalı kasasında bulunan bir kişinin daha cansız bedeni bulundu.

Kazada hayatlarını kaybeden Mustafa Karayiğit, Beytullah Karayiğit ve Emir Karayiğit'in cenazeleri, cumhuriyet savcısı ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.